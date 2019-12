Khedira verso il recupero: “On my way”

TORINO – Il centrocampista della Juventus Sami Khedira è ancora fermo ai box dopo l’operazione al ginocchio sinistro delle scorse settimane.

Il tedesco è stato costretto ad andare sotto i ferri viste le continue ricadute sul ginocchio, che ora dovrebbe essere stato sistemato dall’operazione. Il giocatore dovrebbe tornare per la ripresa del campionato a gennaio, e mentre la squadra è in partenza per l’Arabia, ha postato una foto dalla palestra per testimoniare i suoi progressi: “On my way” ha scritto il tedesco sotto la foto, con la riabilitazione che è già iniziata.