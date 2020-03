Khedira pronto a riprendersi la Juve: “Bianco e nero”

TORINO – Maurizio Sarri e la Juventus potranno contare in questa ultima parte di stagione su un grand rientro.

Il centrocampista Sami Khedira sembra infatti aver recuperato appieno dall’infortunio, tanto da confidarsi per una maglia da titolare per domenica sera: troppo tempo il tedesco è stato lontano dai campi, con lo stesso Khedira che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto caricarsi: “Bianco e nero”, questa la didascalia sotto l’ultima foto pubblicata, segno di come il giocatore sia pronto a rientrare.