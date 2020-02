Khedira nel mirno dell’Arsenal

TORINO – Al termine dell’Europeo la Juventus si lancerà nella sessione estiva di mercato, dove dovrebbe operare molto anche in uscita.

Uno su tutti destinato a lasciare i bianconeri è Sami Khedira, che però potrebbe finire a vestire la maglia dell’Arsenal, come confermato dal tecnico Arteta in conferenza: ”

“Dobbiamo iniziare a pianificare e capire in quale direzione vogliamo andare. Io personalmente devo dire al club cosa mi serve, dove possiamo migliorare e dove intendiamo arrivare. Intanto, però, sono contento della crescita della nostra squadra e dei nostri giovani. In questi giorni abbiamo lavorato molto sui nostri principi di gioco, è stato bello passare insieme un po’ di tempo in questo mini-ritiro a Dubai. Abbiamo fissato degli obiettivi concreti e speriamo di vedere i risultati già nelle prossime settimane.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<