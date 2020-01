Khedira, di nuovo a disposizione in venti giorni

TORINO – L’emergenza infortuni che ha colpito il centrocampo bianconero sta per cessare. La Juventus, riferisce Sky Sport, dovrebbe recuperare Sami Khedira in una ventina di giorni. Il tedesco, alfiere di Max Allegri per anni, potrebbe tornare molto utile anche a Sarri. L’ascesa di Bentancur e la crescita di Rabiot non creano la necessità di un recupero forzato, ma in ogni caso l’ex Real Madrid dovrebbe tornare a disposizione per il finale di stagione, periodo in cui la Juve dovrà lottare per i suoi prossimi obiettivi.