TORINO – Grande tegola per il Tottenham di Josè Mourinho, che rischia di fare a meno di uno dei suoi giocatori principali fino alla fine della stagione.

L’attaccante Harry Kane dovrà infatti operarsi, e dovrebbe tornare ad allenarsi non prima del mese di aprile. L’inglese subirà un intervento chirurgico al ginocchio per la rottura di un tendine riportata nel match contro il Southampton dell’1 gennaio, a seguito del quale non è più sceso in campo.