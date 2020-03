Kaio Jorge: “Contento dell’interesse della Juve”

TORINO – In Brasile è considerato il nuovo Neymar, e la Juventus già ci ha messo gli occhi sopra.

Kaio Jorge, calciatore del Santos di 18 anni, è finito nel mirino dei bianconeri e di altre big europee, con Paratici che starebbe cercando di anticipare la concorrenza per portarlo in Europa. Il giocatore ha già dato il suo gradimento alla destinazione, dichiarando ai media del suo paese: “Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa. Ma ora resto concentrato solo sul Santos”. Palla ora a Paratici che dovrà battere la concorrenza.

