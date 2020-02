TORINO – Con un tweet sulla propria pagina ufficiale, la Juventus Women ha voluto celebrare il record di una sua giocatrice, Andrea Staskova. La bianconera ha segnato in tutte e quattro le competizioni: Serie A Femminile, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Con queste reti, la numero 17 juventina è, per ora, l’unica donna ad aver segnato in tutte le competizioni in cui è scesa in campo in questa stagione.