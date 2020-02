Juventus Women, le convocate per Verona-Juve

TORINO – Le giocatrici a disposizione di Coach Rita Guarino per la trasferta di Verona. Le bianconere tornano a Verona per la prima volta dopo la vittoria del secondo Scudetto consecutivo, conquistato, proprio in questa città, lo scorso maggio. Fischio d’inizio domani, alle 14:30, allo stadio Olivieri.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Rita Guarino:

Bacic

Boattin

Bonansea

Caruso

Cernoia

Franco

Galli

Gama

Girelli

Giuliani

Hyyrynen

Pedersen

Rosucci

Salvai

Sembrant

Sikora

Souza Alves

Staskova

Tasselli

Zamanian

