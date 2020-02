Juventus Women-Inter: le informazioni per l’ingresso a Vinovo

TORINO – La prossima gara in casa delle Juventus Women sarà domenica 16 febbraio alle 12:30, con diretta su Sky Sport. Al campo Ale&Ricky di Vinovo arriverà l’Inter e, ne siamo sicuri, i tifosi bianconeri non faranno mancare il supporto alle nostre ragazze.

L’ingresso, come di consueto, sarà gratuito, ma come accaduto in altre occasioni sarà necessario accreditarsi per accedere. Come? Semplicissimo: basta mandare una mail di richiesta entro le 15:00 di sabato 15 febbraio a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo dell’email COGNOME e NOME per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 4 nominativi per ogni richiesta).

Domenica 16 febbraio i cancelli verranno aperti al pubblico dalle ore 11:30. Basterà presentarsi all’ingresso con la stampa dell’email di conferma di avvenuto accreditamento.

Attenzione: le richieste che perverranno oltre l’orario indicato non verranno prese in considerazione.