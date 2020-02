Juventus Women, Guarino: “Ho paura dell’Inter, sta facendo meglio di noi”

TORINO – Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa il prossimo match di campionato contro l’Inter: “L’Inter sarà un avversario difficile da affrontare, arriva da una serie di partite positive e nel girone di ritorno sta facendo meglio di noi. – continua Guarino – Per restare in vetta dobbiamo raccogliere il maggior numero di punti e mantenere il vantaggio in classifica prima degli scontro diretti. Bisogna tener conto dei momenti di flessione, la motivazione si alza quando hai un obiettivo chiaro davanti a te”.

