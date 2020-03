Juventus Under23: tutte le partite a porte chiuse

TORINO – Dopo la Serie A, l’emergenza Coronavirus colpisce anche le serie minori con la Serie C che verrà disputata a porte chiuse, come comunicato ufficialmente.

“La Lega Pro, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020, dispone dunque lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare:

12a GIORNATA RITORNO – 14-15-16 MARZO 2020 GIRONE A

PERGOLETTESE-JUVENTUS U23

RECUPERO 9a GIORNATA RITORNO – 18 – 19 MARZO 2020 GIRONE A

JUVENTUS U23-PRO VERCELLI

13a GIORNATA RITORNO – 21-22-23 MARZO 2020 GIRONE A

JUVENTUS U23-GIANA ERMINIO

14a GIORNATA RITORNO – 25-26 MARZO 2020 GIRONE A

JUVENTUS U23-ALESSANDRIA

RECUPERO 10a GIORNATA RITORNO – 1° APRILE 2020 GIRONE A

RENATE-JUVENTUS U23″. La Lega Pro dispone le seguenti indicazioni organizzative:

“I. Non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio né ospiti accreditati dalle Società.

2. Sono comunque ammessi all’interno dello stadio, oltre agli arbitri, ai calciatori e agli altri componenti lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre ammessi al recinto di gioco: – gli operatori televisivi e i giornalisti delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live; – per ciascuna società, 1 fotografo ufficiale e 1 social media manager; – gli operatori dell’informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 75 (salvo opportunità di mantenere ancora più limitato il numero); – il personale tecnico con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara, nel numero massimo complessivo di 50 unità (la quota dovrà comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i raccattapalle; i manutentori del campo; i presidi tecnici, video e audio; gli operatori di pulizia delle aree interessate; i tecnici dei broadcasters, ecc.); – gli incaricati della Procura Federale, i Delegati Lega, i medici Antidoping, gli Osservatori arbitrali e l’Organo Tecnico della CAN C; – gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli Steward previsti nelle aree interessate, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS.

3. Non verranno effettuate le interviste in area mix zone e la conferenza stampa.

4. Gli eventuali cerimoniali gara verranno attuati in forma ridotta e pertanto senza la presenza di bambini e/o altri accompagnatori dei giocatori al momento dell’ingresso in campo.

5. Non potrà essere svolta alcun tipo di iniziativa, attività o manifestazione (pre, durante e post-gara, come ad esempio: premiazioni, sfilate, walkabout, ecc.) anche se precedentemente autorizzata”.

