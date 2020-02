Juventus Under23: possibile finale di Coppa Italia allo Stadium

TORINO – La Juventus Under23 si è guadagnata la finale di Coppa Italia di Serie C, vincendo e qualificandosi la scorsa settimana.

L’ultimo atto della competizione vedrà sfidarsi i bianconeri e la Ternana, con il primo match che si disputerà in casa della squadra umbra mercoledì 11 marzo alle 20:30, mentre il ritorno verrà disputato il 15 aprile in casa dei bianconeri. I bianconeri stanno pensando di disputare sfida di ritorno allo Stadium, per dare un’ulteriore carica ai suoi ragazzi.

