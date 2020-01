Juventus-Udinese: “Stat of the Game”

TORINO – Dal 2007/08 la Juventus ha sempre superato gli ottavi di finale di Coppa Italia: 13 volte, più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 24 gare disputate in tutte le competizioni: 49 reti, oltre due di media a match. Paulo Dybala è l’unico giocatore tra quelli militanti in Serie A ad essere andato a segno in 4 competizioni differenti della stagione 2019/20 (Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa). La Joya ha segnato 9 gol contro l’Udinese, contando tutte le competizioni; da quando è in Italia, ha fatto meglio solo contro la Lazio (11). Paulo ha già segnato più gol quest’anno (11) che in tutta la scorsa stagione (10) considerando tutte le competizioni, ed è andato in gol per 9 volte in Coppa Italia da quando gioca nella Juventus, almeno tre più di qualsiasi altro giocatore nella competizione in questo periodo. Questa è la terza volta che Dybala e Higuain segnano nello stesso match di questa stagione (hanno iniziato in totale sette gare insieme). Nono gol di Higuain in Coppa Italia, sei dei quali con la maglia della Juventus. Terzo gol in Coppa Italia per Douglas Costa: questo è il suo primo in assoluto su rigore con la maglia della Juventus. Douglas non segnava un gol allo Stadium dal 21 gennaio 2019 contro il Chievo.