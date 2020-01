TORINO – La Juventus affronterà questa sera l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

I bianconeri scenderanno questa mattina in campo per la rifinitura, durante la quale Sarri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione: detto della presenza di Buffon, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Danilo, De Ligt, Rugani e Alex Sandro; centrocampo con Emre Can, Bentancur e Bernardeschi; e in attacco Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.