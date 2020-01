TORINO – Questa sera la Juventus affronterà l’Udinese all’Allianz Stadium per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Come anticipato da Maurizio Sarri durante la conferenza stampa di ieri, la Juventus scenderà in campo alla Continassa questa mattina per l’ultimo allenamento in vista della partita, durante il quale il tecnico toscano scioglierà i dubbi legati alla formazione da schierare.