Juventus U23 in finale di Coppa Italia di Serie C: 4-0 alla Feralpisalò

TORINO – La Juventus U23 fa l’impresa e vola in finale di Coppa Italia di Serie C. Nella semifinale di andata, disputata in trasferta, la Feralpisalò del tecnico Sottili aveva battuto i bianconeri 2-0 giocando un grandissimo match grazie alla doppietta di Maiorino. Oggi, nella semifinale di ritorno, la Juve infrange ogni pronostico e batte i lombardi allo stadio “Moccagatta” di Alessandria 4-0. Partita tiratissima, in cui i ragazzi di mister Pecchia passano in vantaggio al 15′ del primo tempo con un grande tiro di Marchi dal limite dell’area. Il raddoppio della Vecchia Signora arriva nella seconda frazione (intorno al 59′) con una punizione al bacio del nuovo entrato Zanimacchia che sfiora anche il gol della vittoria al 94′ prendendo una traversa clamorosa. Si va ai tempi supplementari e la Juventus chiude i conti prima con un rigore di uno scatenato Zanimacchia, poi con Rafia e la Feralpisalò crolla tra le mura di casa juventine: i bianconeri sono in finale di Coppa Italia di Serie C.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<