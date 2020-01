TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Roma di Fonseca per il posticipo dell’ultima giornata del girone di andata della Serie A.

I bianconeri sono attesi da una partita difficile, che verrà giocata di fronte ad uno Stadio Olimpico quasi al completo per la prima volta in stagione. La Juventus non vince qui contro la Roma dal 2014, quando Osvaldo siglò il gol vittoria per i bianconeri a tempo quasi scaduto.