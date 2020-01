TORINO – Il mercato in entrata della prima squadra si è praticamente chiuso con l’acquisto di Kulusevski, ma la Juventus è molto attiva per quello che riguarda il settore giovanile. I bianconeri hanno ufficializzato, tra gli altri, l’acquisto di Alessandro Minelli, classe 1999 in arrivo dal Parma per aggregarsi alla Juve Under 23 di Pecchia. Su Twitter, i bianconeri gli hanno dato il benvenuto con questo post: