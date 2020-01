Juventus su Donnarumma: pronto un quinquiennale da 9 milioni a stagione

TORINO – La Juventus torna sul portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma: l’affare si potrebbe chiudere per il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Paratici sarebbe pronto ad offrire al calciatore un contratto da 9 milioni di euro annui a salire. Inoltre, i solidi rapporti che ci sono tra Mino Raiola e la società, consentirebbero una maggiore sicurezza nella riuscita dell’affare per il bianconeri. Il rinnovo, per ora, è lontano e Maldini e Boban di fronte a questo forte interesse potrebbero fare ben poco. Ma attenzione perché, in giornata, è arrivata un’altra grossa novità di mercato in casa bianconera. Cessione immediata, Alfredo Pedullà dà l’annuncio: “Tutto confermato!” >>>VAI ALLA NOTIZIA