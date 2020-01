Juventus: Ronaldo MVP di dicembre

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha comunicato il nome dell’MVP di dicembre.

“ Da inizio dicembre a Roma-Juve ha segnato 9 gol in Serie A, più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei nel periodo. Per la precisione, 9 dei 14 gol realizzati dalla Juventus in Serie A.

Non basta? Ha segnato 14 gol nelle prime 19 partite di questo campionato, gli stessi della scorsa stagione a questo punto: solo un altro giocatore nella storia della Juventus ha messo a segno almeno 14 gol in più di una stagione dopo le prime 19 gare di Serie A, John Hansen nel 1951, 1952, 1953.

Parliamo, ovviamente, di CR7. Cristiano ha vissuto un dicembre eccezionale (ed è ripartito alla grande anche nelle prime due partite di gennaio).

Ed è stato votato, proprio per dicembre 2019, miglior giocatore del mese dai nostri tifosi su Juventus.com.

Domenica, sarà un fortunato Juventus Member a consegnare a Ronaldo, prima di Juve-Parma, il premio di MVP of the Month Powered by eFootball PES2020.” (Juventus.com)