Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: tridente con Douglas Costa!

Juventus-Roma Coppa Italia, ecco le formazioni ufficiali

COPPA ITALIA – Tra poco all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Roma per quelli che saranno i quarti di Coppa Italia, valida per l’accesso alle semifinali. Maurizio Sarri affida il passaggio del turno a un tridente visto soltanto nelle primissime uscite di questa stagione. L’attacco dei bianconeri sarà infatti composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Douglas Costa. Torna in campo Bentancur, che nel frattempo ha scontato le tre giornate di squalifica in campionato. In difesa spazio a Rugani e Bonucci, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Dall’altra parte Fonseca, non potendo contare sullo squalificato Dzeko, si affida a Nikola Kalinic. Ritorno in campo anche per Florenzi e Kolarov. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca