TORINO – Juventus-Roma, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, verrà arbitrata da Gianluca Rocchi. Il fischietto della sezione di Firenze ha arbitrato i bianconeri in tutte le competizioni per 38 volte con un bilancio di 30 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per i giallorossi invece, il bilancio è di 17 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte. Sesto Juventus-Roma per lui: 4 vittorie juventine, 1 pareggio e una vittoria della Roma.