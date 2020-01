Juventus-Parma: via alla vendita libera

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha comunicato l’inizio della vendita libera per i biglietti della partita contro il Parma.

“Domenica 19 gennaio alle ore 20.45 la Juventus ospiterà il Parma all’Allianz Stadium per inaugurare il girone di ritorno.

Terminata la fase di vendita riservata Juventus Member, alle 10:00 del 10 gennaio inizia la vendita libera per tutti i tifosi.

In occasione del match con i ducali, promozione speciale per gli Under 30!” (Juventus.com)