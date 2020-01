Juventus-Parma: stats of the game

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso note le statistiche relative al match di ieri sera vinto contro il Parma.

“ Partiamo con un dato, che testimonia l’incredibile epopea bianconera di questi anni: la Juventus è l’unica squadra nell’era dei tre punti a vittoria ad aver collezionato almeno 50 punti nelle prime 20 giornate giocate per 3 campionati di Serie A consecutivi (2017/18, 2018/19 e 2019/20).

GLI ALTRI FACTS

La Juventus ha vinto entrambe le partite stagionali di Serie A contro il Parma per la prima volta dalla stagione 2013/14.

La Juventus ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe contro il Parma in Serie A (62 gol) – quella bianconera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, contro cui i gialloblù non hanno mai mantenuto la porta inviolata.

Cristiano Ronaldo ha segnato in sette partite consecutive di Serie A: l’ultimo giocatore della Juventus a riuscirci fu David Trezeguet nel dicembre 2005 (nove in quel caso).

E’ anche il primo giocatore della Juventus a segnare 16 gol nelle prime 20 partite di campionato da Omar Sivori nel 1960: in generale solo in cinque ci sono riusciti in bianconero (Charles, Hansen e Borel), nonchè l’unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in uno dei cinque maggiori campionati europei dal 2006/07 ad oggi: 14 stagioni di fila (414 gol in totale in questo periodo).

CR7 ha preso parte attivamente a cinque gol contro il Parma in Serie A (quattro reti, un assist): contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo.

Il 50% degli assist forniti da Blaise Matuidi in Serie A sono arrivati contro il Parma (due su quattro). Il 75% ha portato a un gol di Cristiano Ronaldo. Tre di questi hanno portato al gol di Cristiano Ronaldo (75%).

Leonardo Bonucci ha collezionato la sua 350ª presenza in Serie A.” (Juventus.com)