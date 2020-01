Juventus-Parma, Sarri ripropone il tridente

TORINO – Cristiano Ronaldo ha smaltito la sinusite, Higuain è tornato in condizione e Dybala in questo momento è semplicemente inarrestabile. Quando hai a disposizione tre giocatori così, è davvero difficile non pensare di schierarli insieme. Per questo Maurizio Sarri domani potrebbe riproporre il tridente pesante, puntando a scardinare il prima possibile la difesa del Parma. Nella gara di andata, la prima della stagione, riuscire a segnare ai ducali non fu impresa semplicissima. Probabilmente Sarri non lo ha dimenticato e domani potrebbe affidare il compito di sfondare il muro crociato ai suoi tre uomini migliori.