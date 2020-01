Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco!

Juventus-Parma, ecco le formazioni ufficiali: Higuain in panchina a sorpresa!

JUVE-PARMA – Tutto pronto all’Allianz Stadium per l’ultimo match di questa domenica di Serie A. La Juventus affronta il Parma tra le mura di casa, nel mirino c’è l’allungo sull’Inter, fermata dal Lecce nel pomeriggio. Maurizio Sarri punta su una formazione già sperimentata altre volte e continua ad affidarsi alla crescita di Ramsey e Rabiot. In difesa torna de Ligt dal primo minuto, c’è grande attenzione su di lui e sulla sua prestazione. Il tecnico bianconero allontana ogni ipotesi di tridente pesante, schierando Ramsey dietro a Cristiano Ronaldo, che oggi punta alla settima marcatura consecutiva, e a un Dybala che al momento sembra impossibile tenere in panchina. Dall’altra parte, D’aversa concede spazio alla linea mediana più fisica che ha: a centrocampo Scozzarella, Hernani e Kurtic, con Kulusevski e Kurtic ad agire sugli esterni a supporto di Inglese.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kucka; Kurtic, Inglese, Kulusevski. Allenatore: D’Aversa