Juventus-Parma, con questo Danilo a sinistra non servono rinforzi?

TORINO – Ieri sera l’infortunio al costato di Alex Sandro ha messo in apprensione i tifosi bianconeri. Teoricamente la Juventus non ha una vera alternativa al numero 12 da schierare sulla fascia sinistra, e Sarri è stato costretto a schierare Danilo in quella posizione. La prestazione dell’ex City è stata sorprendentemente eccellente, migliore di molte altre sulla sua fascia di competenza. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile rinforzo in arrivo dal mercato proprio per quel settore, ma se la Vecchia Signora avesse il suo nuovo acquisto già in casa?

Ora resta da capire se e per quanto tempo Alex Sandro resterà lontano dai campi di gioco e – il se ancora più grosso – se Danilo potrà mostrare altre prestazioni del livello di quella di ieri sera. Quel che è certo è che esiste una possibilità concreta che ai bianconeri non serva un aiuto dal mercato per il reparto arretrato.