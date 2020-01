Juventus-Parma, biglietti troppo cari: i tifosi ducali si lamentano

TORINO – Il prezzo dei biglietti dell’Allianz Stadium torna a far discutere. Dopo le tante polemiche portate avanti dagli stessi ultras bianconeri, a lamentarsi del caro biglietti sono stati i tifosi del Parma. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i supporters ducali potrebbero addirittura disertare la trasferta di domani, come già fatto con quella di Napoli. I 43 euro richiesti per un posto nel settore ospiti dello Stadium sarebbero troppi e potrebbero spingere parecchi tifosi del Parma a guardare il match in tv.