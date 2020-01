Juventus-Parma, bianconeri con il lutto al braccio per Anastasi

TORINO – Domani la Juventus darà inizio al suo girone di ritorno in Serie A. I bianconeri, impegnati tra le mure casalinghe contro il Parma, non faranno però mancare il loro ricordo a Pietro Anastasi. L’ex attaccante bianconero, campione d’Italia per tre volte, è scomparso ieri all’età di 71 anni. I giocatori della Juventus disputeranno la partita con la fascia nera al braccio, classico segno di lutto, in memoria di Pietro Anastasi. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un’altro pesantissimo annuncio di mercato, Sandro Sabatini sgancia il siluro: “Vi do una notizia, mi risulta che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA