Juventus-Milan: in Coppa Italia torna Chiellini

TORINO – Salvo ulteriori ribaltoni la Juventus giocherà mercoledì la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

I bianconeri ripartiranno dal pareggio per 1-1 di San Siro, e si giocheranno l’accesso alla finale: in campo da titolare dovrebbe rivedersi Giorgio Chiellini, che riprenderà il suo posto in difesa. Ad affiancarlo uno tra De Ligt e Bonucci, con Sarei che dovrà studiare bene la formazione visti anche gli impegni decisivi che la Juventus si appresta ad affrontare in questo inizio di mese.

