TORINO – Durante l’allenamento di ieri, secondo quanto riportato da Tuttosport, Gianluigi Buffon non si sarebbe allenato regolarmente con il gruppo a causa di un forte attacco di lombalgia. Il portiere bianconero sarebbe quindi in forte dubbio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, che andrà in scena domani sera all’Allianz Stadium. Szczesny è già stato allertato e sarebbe pronto per sostituirlo.

