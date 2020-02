Juventus-Lione: via alla vendita libera

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso noto l’inizio della vendita libera per i biglietti relativi alla partita di Champions League contro il Lione.

“ Il 17 marzo è una di quelle date da segnare sul calendario. Alle 21, all’Allianz Stadium, la Juve scenderà in campo per il match di ritorno degli ottavi di finale contro l’Olympique Lyonnais (andata in Francia il 26 febbraio).

La vendita libera dei tagliandi per la partita inizierà il 19 febbraio alle 11.” (Juventus.com)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<