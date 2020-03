Juventus-Lione a rischio porte chiuse

TORINO – L’epidemia di Coronavirus che sta affliggendo l’Europa e il mondo in queste ore sta portando grandi disagi.

Anche il mondo del calcio ne sta risentendo, con la UEFA che sta monitorando l’evolversi della situazione per decidere riguardo ai match in programma: “Al momento non vi è alcun cambiamento nelle competizioni organizzate dalla Uefa. Qualora venisse deciso una modifica in qualsiasi competizione, anche di una sola partita, l’Uefa lo comunicherebbe rapidamente. Seguiamo da vicino la situazione e siamo in contatto con l’organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali riguardo al Covid-19 e il suo sviluppo. L’Uefa sta monitorando le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutti i club in relazione a questa situazione”.​

