Juventus-Lazio 1-3: in Supercoppa come in Serie A

TORINO – La Supercoppa Italiana va alla Lazio. Il primo trofeo stagionale è dei biancocelesti, che strappano il risultato alla Juventus in una replica, peraltro molto fedele, dell’ultimo incontro tra le due squadre in campionato. I bianconeri si esprimono ad ottimi livelli nel palleggio, dominano il match dal punto di vista territoriale, ma raramente concludono in porta. Inoltre danno sempre l’impressione di essere in difficoltà sulle ripartenze biancocelesti, temibili per chiunque, ma su cui con un precedente così vicino nel tempo si poteva lavorare in maniera diversa. Per la prima volta i tifosi bianconeri potrebbero rimpiangere qualcosa del pragmatismo degli ultimi anni, messo da parte a beneficio di un’estetica che per il momento lascia ancora perplessi sull’efficacia.