TORINO – Visto il provvedimento di giocare a porte chiuse il Derby d’Italia ed i prossimi match nelle regioni colpite dal coronavirus, la Lega Serie A sta cercando un accordo con Sky Sport per far trasmettere in chiaro a tutti gli italiani Juventus-Inter. L’annuncio ci potrebbe essere nelle prossime ore.

