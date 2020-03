Juventus in campo nel pomeriggio

TORINO – Ieri Maurizio Sarri ha concesso alla Juventus un giorno di riposo, visto lo slittamento del derby d’Italia di ieri sera.

I giocatori bianconeri hanno potuto così godere di qualche ora di relax con le famiglie, e torneranno in campo questo pomeriggio alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera contro il Milan, contro il quale i bianconeri si giocheranno l’accesso alla finale in programma a Roma a maggio.

