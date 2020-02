TORINO – La Juventus continua a preparare la trasferta in programma domani sera a Verona contro l’Hellas.

Dopo la conferenza stampa di Maurizio Sarri, i bianconeri scenderanno tra poco in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza per Verona: in serata i bianconeri raggiungeranno infatti la città veneta dove domani giocheranno l’anticipo del campionato di Serie A.