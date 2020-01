TORINO – La Juventus sta continuando alla Continassa la preparazione alla sfida in programma domenica sera contro il Parma.

I bianconeri scenderanno in campo domani pomeriggio per l’ultimo allenamento prima della rifinitura, che Maurizio Sarri dirigerà nel pomeriggio dopo la conferenza stampa programmata per le 13:15. Il tecnico dovrebbe scegliere gli ultimi dubbi di formazione, legati alla presenza o meno di Higuain in campo.