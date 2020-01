Juventus-Fiorentina, Castrovilli in dubbio

TORINO – Gaetano Castrovilli è senz’altro una delle migliori sorprese che ha regalato questo campionato. Il giovane talento viola è riuscito ad affermarsi al suo primo anno di Serie A, diventando un giocatore insostituibile per la Fiorentina. Ma sembra che per la partita di domenica, contro la Juventus, Iachini dovrà arrangiarsi. Il giocatore infatti è ancora alle prese con i postumi del malore accusato in campo contro il Genoa. Castrovilli non sarà a Milano stasera, dove la Fiorentina affronterà l’Inter per i quarti di finale di Coppa Italia, e potrebbe saltare anche il match di domenica contro i bianconeri.