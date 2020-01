Juventus e Inter in testa a 45 punti: non era mai successo

TORINO – Alla voglia dell’ultima giornata del girone di andata del Campionato di calcio di Serie A, c’è già una prima volta.

Juventus e Inter stanno infatti dando vita ad un grande duello per la testa della classifica, con i bianconeri e i nerazzurri appaiati in testa alla classifica a 45 punti. Nella storia della Serie A questa rappresenta una prima volta, in quanto mai era successo un evento simile.