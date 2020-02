Juventus.com – Il team Jay adesso è su Super!

TORINO – Le avventure di Jay e dei suoi amici sono anche sul canale 47 del Digitale Terrestre! E c’è un concorso da non perdere! Grande novità per i giovani spettatori di Super! e per gli appassionati delle avventure di Jay!

Da oggi, “Team Jay”, il cartone animato in onda dallo scorso settembre su Nick Jr (canale 603 e 604 di Sky), sbarca anche sul canale 47 del Digitale Terrestre.

Se quindi non volete perdere le avventure di Jay, Matteo, Cami, Wushu e Duke, l’appuntamento è ogni mattina alle 9.35. E non è finita qui: c’è un concorso da non perdere per tutti voi! Andate sulla pagina http://contest.supertv.it/vinciteamjay, rispondete a una domanda sul Team Jay e non solo avrete il 20% di sconto sulla Junior Membership, ma potrete vincere un’esperienza esclusiva e indimenticabile da Juventus Member, vale a dire l’opportunità unica di diventare fotografo per un giorno in occasione di Juve-Inter all’Allianz Stadium a Torino il prossimo 1 marzo. E c’è un’ulteriore sorpresa: fra tutti coloro che avranno usufruito del 20% di sconto entro il 20/03/2020, verrà estratto un vincitore che potrà vincere la stessa per il Derby Juve-Torino del 4 aprile!