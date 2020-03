Juventus campione d’Italia se bloccano il campionato

TORINO – Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di fermare la Serie A per 30 giorni ma una possibilità che rimane viva è anche quella di rinviare definitivamente tutto il campionato. Cosa dice il regolamento in questo caso? Al termine di quel turno la Juve era al primo posto con 57 punti, poi la Lazio con 56 e l’Inter con 54. Al quarto posto l’Atalanta con 45 punti, mentre in Europa League andrebbero Roma e Verona. Retrocesse in Serie B Genoa, Brescia e Spal.

