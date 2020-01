Juventus-Cagliari, Rabiot in vantaggio su Emre Can

TORINO – Domani alle 15:00 andrà in scena Juventus-Cagliari. I bianconeri sperano di dimenticare subito la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa contro una delle rivelazioni di questo campionato. I rossoblù di Maran, avversario ostico per chiunque, daranno certamente filo da torcere alla Juve di Sarri. Il tecnico bianconero dovrebbe riproporre il tridente pesante, anche se in attacco le alternative non mancano. I problemi del toscano nascono soprattutto dal centrocampo, zona in cui la squalifica di Bentancur sa di emergenza. Per il match di domani appare in vantaggio Rabiot, che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Pjanic e Matuidi.