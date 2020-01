TORINO – Alle 15 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per la sfida contro il Cagliari, valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran