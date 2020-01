Juventus-Cagliari, ancora spazio al tridente pesante?

TORINO – Il tanto discusso ‘tridente da bar’ potrebbe tornare in scena anche domani. Contro il Cagliari la Juve spera di reagire dopo la sconfitta in Supercoppa e mantenere il primato in classifica. Per farlo, Sarri potrà contare sull’ormai famoso tridente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain. Tutto questo a scapito di un Bernardeschi deludente e di un Douglas Costa ancora apparentemente acciaccato. Le condizioni del brasiliano, in ripresa dall’ennesimo infortunio, potrebbero presto portare Sarri a fare riflessioni di altro tipo, ma per il momento i migliori tre per l’attacco sembrerebbero proprio essere i tre delle ultime uscite.