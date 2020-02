TORINO – Alle 15 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per la sfida valevole per la 24esima giornata di campionato contro il Brescia.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Balotelli, Ayè.

