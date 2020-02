Juventus-Brescia, il protagonista: Giorgio Chiellini

TORINO – Il protagonista di Juventus-Brescia è sicuramente Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero è stato acclamato dai tifosi bianconeri già dal riscaldamento e, al momento del suo ritorno in campo, l’Allianz Stadium gli ha dedicato un’ovazione che difficilmente dimenticherà. Il difensore è entrato al 78′ al posto di Bonucci che era già ammonito. Ricordiamo che la Vecchia Signora aveva perso il giocatore per circa 7 mesi a causa di un infortunio al legamento crociato, che lo ha tenuto fuori dal campo fino ad oggi. Il numero tre è tornato, pronto a guidare la Juventus in un momento di difficoltà sia in Champions League che in Serie A.

