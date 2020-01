TORINO – Fabio Paratici ha chiuso il mercato in entrata della Juventus, ma continua a lavorare per il futuro della squadra.

Sembra infatti fatta per Jean-Claude Ntenda, laterale sinistro classe 2002 del Nantes che ha collezionato 2 presenze con la Francia Under 18 e per il quale Paratici starebbe chiudendo l’accordo: con ogni probabilità poi il giocatore si aggregherà alle giovanili bianconere per crescere e ambientarsi nel nuovo paese.