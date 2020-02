Juve: un papà ricrea lo Stadium nella camera dei figli

TORINO – Un papà tifoso bianconero ha deciso di premiare la fede juventina dei tre figli con un grande regalo.

Bernardo Pasquale, residente a Roverchiara in Veneto e grande tifoso della Juventus, ha voluto premiare la fede bianconera dei figli con un regalo davvero originale: dalle pareti a strisce bianconere alle lenzuola del letto e dei cuscini con il logo della Vecchia Signora, dalla parete con una grande immagine dell’Allianz Stadium alla porta, dietro la quale è riprodotto un campo da calcio, il genitore ha trasformato la camera in un vero e proprio stadio, per la felicità dei suoi piccoli bianconeri.