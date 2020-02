Juve: tutto su Pogba

TORINO – La Juventus ha concluso la sessione invernale di mercato senza grandi acquisti né colpi di scena.

I bianconeri si sono assicurati le prestazioni di Dejan Kulusevski a partire da giugno, con il giocatore che finirò la stagione a Parma. Oltre a questo acquisto, Paratici non ha compiuto grandi movimenti in entrata: il dirigente bianconero punta infatti alla sessione estiva, dove proverà il deciso assolto al centrocampista francese Paul Pogba, per riportarlo a Torino.